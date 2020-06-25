Штаб-квартире NASA присвоят имя первой афроамериканки-инженера Мэри Джексон

Штаб-квартиру NASA в Вашингтоне назовут в честь первой афроамериканки-инженера Мэри Джексон, об этом заявил директор космического агентства Джим Брайденстайн.

NASA’s Headquarters will be named the Mary W Jackson NASA Headquarters. Mary Jackson was @NASA's first African-American female engineer. She elevated America’s space program & led towards inclusion. Looking forward to holding a formal naming ceremony soon. https://t.co/R5tYNKPYNS pic.twitter.com/vKuIzMwpGN — Jim Bridenstine (@JimBridenstine) June 24, 2020

— Штаб-квартира NASA будет называться штаб-квартирой NASA имени Мэри Джексон. Мэри Джексон была первой афроамериканкой-инженером NASA, — написал он в "Твиттере" и добавил, что с нетерпением ждёт торжественной церемонии.

В официальном пресс-релизе NASA отмечается, что Мэри Джексон входила в состав группы так называемых скрытых фигур — женщин, которые помогли добиться успеха в полётах американских астронавтов.

— Мэри никогда не принимала статус-кво, она помогала преодолевать барьеры и открывать возможности для афроамериканцев и женщин в области инженерии и технологий, — цитирует пресс-служба NASA Брайденстайна.

В 2019 году президент США Дональд Трамп подписал закон о золотой медали конгресса "Скрытые фигуры", которой посмертно наградили умершую в 2005 году Джексон, а также её коллег, темнокожих учёных Кэтрин Джонсон, Дороти Воган и Кристину Дарден. В 2016 году Марго Ли Шеттерли выпустила одноимённую книгу об этих женщинах, по которой был снят фильм об их роли в реализации проекта Mercury и полёта космического корабля "Аполлон-11" на Луну. Лента была номинирована на "Оскар" в трёх категориях.