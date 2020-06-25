"Праздник чувствовался впервые за три месяца". Зрители поделились с Лайфом впечатлениями от салюта в Москве

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Зрители праздничного салюта в Москве поделились с Лайфом впечатлениями от увиденного зрелища.
Мы очень благодарны нашему правительству за такой подарок участникам Великой Отечественной войны. Погода прекрасная, всё было организовано отлично
Сайганат Гасангаджиева
Чувствую безмерную гордость за свою родину. Это наша общая победа
Надежда Кузнецова
Собравшиеся также оценили масштаб салюта. В нынешнем году зрители увидели около десяти тысяч залпов из артиллерийских орудий ЗИС-3 времён Великой Отечественной войны.
В прошлом году, мне кажется, было не так ярко и впечатляюще. Я думаю, всем очень понравилось, многие аплодировали. Вот именно сейчас праздник впервые за три месяца почувствовался
Гаджи Султанов
Парад Победы в Москве — 2020
Ранее москвичи поделились с Лайфом впечатлениями от Парада Победы.