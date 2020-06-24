Над Москвой прогремел праздничный салют Победы — видео

Видео © LIFE / Видео Лайфу прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS )

24 июня в 23:00 по столичному времени в Москве состоялся праздничный салют Победы.

В этом году изменилось традиционное время запуска — он состоялся на час позже, в 23 часа, такое решение объяснили длинным световым днём. Длительность огненного шоу составила 15 минут.

Около десяти тысяч салютных выстрелов под 30 залпов из артиллерийских орудий ЗИС-3 времён Великой Отечественной войны взмыли в небо над Москвой с Лужнецкой набережной.

Полную версию салюта можно посмотреть в трансляции Лайфа.