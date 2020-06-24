НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Узнавай важные новости первым

"Панцирь-СМ" и "Торнадо-С" впервые приняли участие в Параде Победы на Красной площади

Дебютантом мероприятия также стала новейшая тяжёлая огнемётная система ТОС-2, ранее также известная как "Тосочка".

148
Post cover

Фото © LIFE / Андрей Тишин

В Москве прошла торжественная часть Парада Победы на Красной площади, в котором приняли участие более 13 тысяч военнослужащих из разных стран, более 200 единиц военной техники и 75 самолётов и вертолётов. Некоторые из этих машин приняли участие в мероприятии впервые.

Так, в первый раз вышли на Красную площадь модернизированный зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-СМ" и огнемётная система ТОС-2, главной особенностью которой стали снаряды повышенной дальности поражения. И если испытания ЗРПК "Панцирь-СМ" запланированы только на следующий год, то опытные образцы ТОС-2 уже принимали участие в военных учениях.

Также новичком в этом году стала РСЗО "Торнадо-С". Это автоматизированная ракетная система залпового огня, оснащённая как неуправляемыми снарядами, так и корректируемыми ракетами.

Открыл Парад Победы в Москве президент России Владимир Путин. Он поприветствовал ветеранов Великой Отечественной войны и выступил перед участниками парада. Также в мероприятии приняли участие главы десяти государств, в том числе и белорусский лидер Александр Лукашенко, который прибыл в российскую столицу с двумя сыновьями.

Выбор редакции

Loading...