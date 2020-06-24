"Панцирь-СМ" и "Торнадо-С" впервые приняли участие в Параде Победы на Красной площади

В Москве прошла торжественная часть Парада Победы на Красной площади, в котором приняли участие более 13 тысяч военнослужащих из разных стран, более 200 единиц военной техники и 75 самолётов и вертолётов. Некоторые из этих машин приняли участие в мероприятии впервые.
Парад Победы в Москве — 2020
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Так, в первый раз вышли на Красную площадь модернизированный зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-СМ" и огнемётная система ТОС-2, главной особенностью которой стали снаряды повышенной дальности поражения. И если испытания ЗРПК "Панцирь-СМ" запланированы только на следующий год, то опытные образцы ТОС-2 уже принимали участие в военных учениях.
Также новичком в этом году стала РСЗО "Торнадо-С". Это автоматизированная ракетная система залпового огня, оснащённая как неуправляемыми снарядами, так и корректируемыми ракетами.
Открыл Парад Победы в Москве президент России Владимир Путин. Он поприветствовал ветеранов Великой Отечественной войны и выступил перед участниками парада. Также в мероприятии приняли участие главы десяти государств, в том числе и белорусский лидер Александр Лукашенко, который прибыл в российскую столицу с двумя сыновьями.