"Панцирь-СМ" и "Торнадо-С" впервые приняли участие в Параде Победы на Красной площади

В Москве прошла торжественная часть Парада Победы на Красной площади, в котором приняли участие более 13 тысяч военнослужащих из разных стран, более 200 единиц военной техники и 75 самолётов и вертолётов. Некоторые из этих машин приняли участие в мероприятии впервые.

Так, в первый раз вышли на Красную площадь модернизированный зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-СМ" и огнемётная система ТОС-2, главной особенностью которой стали снаряды повышенной дальности поражения. И если испытания ЗРПК "Панцирь-СМ" запланированы только на следующий год, то опытные образцы ТОС-2 уже принимали участие в военных учениях.

Также новичком в этом году стала РСЗО "Торнадо-С". Это автоматизированная ракетная система залпового огня, оснащённая как неуправляемыми снарядами, так и корректируемыми ракетами.