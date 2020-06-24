Лукашенко не сдержал слёз на Параде Победы в Москве — видео

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, который в эти минуты принимает участие в Параде Победы на Красной площади, не смог сдержать слёз во время разговора с одним из ветеранов. О чём говорили белорусский лидер и герой Великой Отечественной войны, неизвестно, но эта беседа заставила Лукашенко протереть глаза платком.