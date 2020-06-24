Лукашенко не сдержал слёз на Параде Победы в Москве — видео

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, который в эти минуты принимает участие в Параде Победы на Красной площади, не смог сдержать слёз во время разговора с одним из ветеранов. О чём говорили белорусский лидер и герой Великой Отечественной войны, неизвестно, но эта беседа заставила Лукашенко протереть глаза платком.
Как ранее сообщал Лайф, Александр Лукашенко прибыл на военный парад в Москву со своими сыновьями. Помимо него также в мероприятии приняли участие лидеры Абхазии, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Боснии и Герцеговины, Молдавии, Сербии, Южной Осетии, Узбекистана и Таджикистана.
Поприветствовал ветеранов и российский президент Владимир Путин. Он поднялся на трибуны и пожал руки героям Великой Отечественной войны.
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