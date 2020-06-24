"Не вставайте, пожалуйста!" Путин попросил ветеранов слушать его речь на Параде Победы сидя

Когда наступил момент объявить открытие Парада Победы в Москве и президент России Владимир Путин направился к трибуне, некоторые ветераны, согласно правилам, встали со своих мест. Но глава государства попросил всех присутствующих на трибуне прослушать его речь сидя.

— Не вставайте, пожалуйста! — обратился к ним глава государства.

Затем Путин поздравил россиян с 75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне и объявил минуту молчания. Глава государства подчеркнул, что россияне всегда будут помнить, кто сокрушил нацистов. Это советский народ, миллионы людей разных национальностей из всех республик Советского Союза.