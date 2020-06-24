"Не вставайте, пожалуйста!" Путин попросил ветеранов слушать его речь на Параде Победы сидя

Когда наступил момент объявить открытие Парада Победы в Москве и президент России Владимир Путин направился к трибуне, некоторые ветераны, согласно правилам, встали со своих мест. Но глава государства попросил всех присутствующих на трибуне прослушать его речь сидя.
— Не вставайте, пожалуйста! — обратился к ним глава государства.
Затем Путин поздравил россиян с 75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне и объявил минуту молчания. Глава государства подчеркнул, что россияне всегда будут помнить, кто сокрушил нацистов. Это советский народ, миллионы людей разных национальностей из всех республик Советского Союза.
Как ранее сообщал Лайф, кроме ветеранов в торжественных мероприятиях сегодня по приглашению России примут участие главы десяти стран, в том числе и президент Белоруссии Александр Лукашенко, который прибыл на Красную площадь вместе со своими сыновьями.