Путин: Невозможно представить, что стало бы с миром, не встань на его защиту Красная армия

Её солдатам не нужны были ни слава, ни почести, напомнил российский лидер.

Президент России Владимир Путин считает, что будущее мира невозможно представить, если бы его не защитила Красная армия. Об этом он заявил, открывая Парад на Красной площади в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

— Её солдатам не нужны были ни война, ни другие страны, ни слава, ни почести. Они стремились добить врага, одержать победу и вернуться домой. И заплатили за свободу Европы невосполнимую цену, — подчеркнул российский лидер.

Путин отметил, что наш долг — помнить о том, что именно на советский народ пришлась основная тяжесть борьбы с нацизмом.

Как уже сообщал Лайф, на Парад Победы в Москву прибыли лидеры многих государств, в частности президенты Абхазии, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Сербии, Таджикистана, Узбекистана и Южной Осетии.