Греф — о приходе IT-гигантов в Россию после снижения налогов: Мы сами станем гигантами!

После снижения налога на прибыль в отрасли информационных технологий российский рынок не будет нуждаться в иностранных IT-гигантах. У отечественных компаний есть все шансы стать с ними в один ряд. Об этом рассказал Лайфу глава Сбербанка Герман Греф.

— Мы сами станем гигантами! — заявил он в ответ на вопрос, придут ли крупные иностранные компании в Россию после снижения налога.