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Греф — о приходе IT-гигантов в Россию после снижения налогов: Мы сами станем гигантами!

Накануне президент предложил уменьшить налоговую ставку на прибыль в IT-сфере с 20 до 3%.

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Глава Сбербанка Герман Греф. Фото © Агентство "Москва" / Кирилл Зыков

После снижения налога на прибыль в отрасли информационных технологий российский рынок не будет нуждаться в иностранных IT-гигантах. У отечественных компаний есть все шансы стать с ними в один ряд. Об этом рассказал Лайфу глава Сбербанка Герман Греф.

Мы сами станем гигантами! — заявил он в ответ на вопрос, придут ли крупные иностранные компании в Россию после снижения налога.

Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин предложил провести в IT-отрасли налоговый манёвр, в ходе которого будут значительно снижены ставки страховых взносов, а налог на прибыль уменьшится с 20 до 3%.

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