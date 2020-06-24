Греф — о приходе IT-гигантов в Россию после снижения налогов: Мы сами станем гигантами!

После снижения налога на прибыль в отрасли информационных технологий российский рынок не будет нуждаться в иностранных IT-гигантах. У отечественных компаний есть все шансы стать с ними в один ряд. Об этом рассказал Лайфу глава Сбербанка Герман Греф.
— Мы сами станем гигантами! — заявил он в ответ на вопрос, придут ли крупные иностранные компании в Россию после снижения налога.
Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин предложил провести в IT-отрасли налоговый манёвр, в ходе которого будут значительно снижены ставки страховых взносов, а налог на прибыль уменьшится с 20 до 3%.