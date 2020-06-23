"Действительно получают должное признание". В РАЭК прокомментировали предложение снизить налог на прибыль в IT-сфере

Директор Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) Сергей Плуготаренко прокомментировал Лайфу предложение президента РФ Владимира Путина снизить налог на прибыль в IT-сфере с 20% до 3%. Он подчеркнул, что меры "налогового манёвра" носят бессрочный характер, что принципиально важно для отрасли. Они направлены не только на преодоление последствий пандемии коронавируса, но и на дальнейшее развитие.

Эксперт отметил, что РАЭК и IT давно говорят о необходимости изменения регулирования с "охранительно-запретительного", которое существует с 2012 года, на "стимулирующее", и выразил надежду, что это случится в 2020 году.

Плуготаренко напомнил, что важность и значимость отрасли для экономики страны была подчёркнута президентом в обращении к россиянам, впервые в истории страны это будет закреплено в конституции.

— А чтобы "картинка сложилась" и отрасль не просто получила позитивный сигнал по итогам обсуждения поправок в конституцию в части закрепления статуса "научно-технической базы", хочется верить, что сегодняшние инициативы президента — это начало практической реализации мер по поддержке отрасли. И что Рунет, цифровая экономика и IT-отрасль России действительно получают должное признание как одна из системообразующих отраслей экономики нашей страны, — подчеркнул он.

Директор РАЭК пояснил, что мощный базис современной IT-отрасли — это своеобразный гибрид советского наследия, особенно в области научно-технической базы и образования, а также появившихся в России за 2000–2020 годы собственных новых технологий, как то платформы, сервисы, софт, технологии искусственного интеллекта, IoT, Big Data.

Они, по мнению эксперта, являются мощнейшим конкурентным преимуществом современной России в цифровой век, но для развития необходимо не просто поддерживать эти направления, но и декларировать их значимость "на уровне национальной идеи". Кроме того, нужны конкретные меры, подтверждающие желание сделать ставку на научно-технический прогресс.

Плуготаренко добавил, что "налоговый манёвр" с предложенными параметрами будет способствовать активному росту российской IT-отрасли, возвращению высокотехнологичного бизнеса из-за рубежа, росту экспорта отечественного программного обеспечения.

— Не осмелюсь однозначно комментировать перспективы возвращения IT-бизнеса из-за рубежа в Россию. Для такого процесса, кроме "налоговых стимулов", очень важно помнить о бизнес-климате — и инвестиционном климате в частности. Если мы хотим, чтобы инвестировало не только государство, но и частные инвесторы, то нужен благоприятный фон, а с ним у нас пока не очень ровно, — заявил он.

Эксперт подчеркнул, что все налоговые меры — своевременные, нужные, эффективные. Директор РАЭК привёл в пример слова Путина о том, что налоги важны, но это далеко не последний пункт. Он напомнил, что президент попросил правительство продолжить анализ по всем другим условиям работы IT-отрасли и смежных сфер, чтобы Россия оставалась конкурентоспособной.