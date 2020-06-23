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Во время спецоперации в кальянной на Алтуфьевском шоссе задержали около 30 человек

Некоторые из них имели при себе оружие.

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Видео © Соцсети

Во время спецоперации правоохранительных органов на Алтуфьевском шоссе задержали около 30 человек. Об этом Лайфу сообщил источник в экстренных службах.

Часть из них — лидеры преступных группировок.

Напомним, ранее сообщалось, что обыски прошли в кальянной "Отрада лаунж".

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