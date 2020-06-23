В кальянной на Алтуфьевском шоссе проводится спецоперация — видео

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Силовики проводят спецоперацию в Москве на Алтуфьевском шоссе. Об этом Лайфу сообщил источник.
По предварительной информации, речь идёт об обысках в кальянной "Отрада лаунж". Полицейские досматривают всех посетителей заведения.
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Также отмечается, что перестрелки, о которой ранее сообщили некоторые СМИ, не было.