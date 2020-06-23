Дагестанская фабрика сшила более 74 тысяч защитных халатов для безопасного голосования о поправках в конституцию — видео

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Текстильная фабрика "Лавантель" в Хасавюрте (Дагестан) в короткие сроки изготовила свыше 74 тысяч защитных халатов для обеспечения безопасности голосования по внесению поправок в Конституцию РФ.

В настоящее время предприятие специализируется на производстве продукции для борьбы с пандемией коронавируса. Оно работает уже десять лет, а в нынешнее непростое время успешно выполнило заказ по обеспечению медицинских учреждений республики защитными комбинезонами и костюмами, всего было изготовлено по 30 тысяч штук, ежедневно изготавливалось 2000 единиц продукции.

19 июня фабрику посетил председатель Правительства Дагестана Артём Здунов. Он остался удовлетворён работой и высоко оценил трудоспособность персонала. Всего на производстве защитных халатов для голосования было задействовано 130 человек. Руководитель фабрики Ислам Гасаналиев показал главе регионального кабмина все звенья технологической цепочки.

— У нас есть пример, когда после установки оборудования на фабрике был сразу виден экономический эффект. Кроме того, сейчас хороший государственный заказ, за время пандемии вы сшили большое количество масок, а также комбинезоны и противочумные халаты для нужд республики. У нас самые современные технологии и конкурентоспособная продукция, не думаю, что привозить товар извне будет дешевле, — отметил Здунов.

Среди задач фабрики на ближайший год — возобновить своё профильное производство, а именно постельное бельё, и обеспечить им детские сады и ясли Республики Дагестан. Кроме того, планируется сотрудничество с медицинскими учреждениями и другими социальными объектами.