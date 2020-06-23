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"От Ленинграда до Вены". Израильский дипломат рассказал о службе отца в Красной армии

Ему удалось найти информацию о том, в каких боях участвовал его родитель за годы войны.

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Фото © Pixabay

Временный поверенный в делах Израиля в России Яков Ливне рассказал, как его отец попал на фронт и в рядах Красной армии прошёл всю войну. Он ушёл воевать из украинского города Ровно, когда ему было всего 18 лет.

В звании офицера он проложил путь на танке от Ленинградского фронта до Вены. Для меня и моей семьи Вторая мировая война — это не что-то абстрактное, — отметил он в интервью News.ru.

Фашисты и их пособники убили большую часть его родных, но фронтовик узнал об этом лишь после Победы и нёс этот груз всю жизнь. Сейчас его нет в живых уже много лет. Мужчина редко рассказывал о войне. Ливне удалось найти информацию о том, в каких боях участвовал отец, и сведения о полученных орденах на сайте Минобороны РФ "Подвиг народа".

Ранее стало известно, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, а также министр обороны и премьер по ротации Бени Ганц не смогут посетить парад Победы в Москве 24 июня.

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