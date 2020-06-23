Более 80 российских военных вылечились от коронавируса за сутки

За минувшие сутки от коронавирусной инфекции вылечилось более 80 российских военных, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ.

— За прошедшие сутки в Вооружённых силах РФ после прохождения лечения выздоровело 83 военнослужащих. Общая численность выздоровевших в Вооружённых силах РФ увеличилась до 5855 человек, — уточнили в военном ведомстве.