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Более 80 российских военных вылечились от коронавируса за сутки

С начала пандемии в Вооружённых силах страны CoViD-19 переболели 5855 человек.

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Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Сергей Ведяшкин

За минувшие сутки от коронавирусной инфекции вылечилось более 80 российских военных, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ.

За прошедшие сутки в Вооружённых силах РФ после прохождения лечения выздоровело 83 военнослужащих. Общая численность выздоровевших в Вооружённых силах РФ увеличилась до 5855 человек, — уточнили в военном ведомстве.

Ранее Минобороны РФ показало видео клинических испытаний российской вакцины от коронавирусной инфекции, которая была разработана военными МО совместно с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи.

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