Кудрин назвал актуальными предложенные Путиным корректировки НДФЛ

Новая корректировка налогов на доходы физических лиц, предложенная сегодня в ходе обращения к россиянам президентом страны Владимиром Путиным, является актуальной. Об этом заявил глава Счётной палаты РФ Алексей Кудрин.
— Конец плоской шкале подоходного налога. Вводили её для легализации зарплат в стране. В нулевых это сильно помогло. Президент предложил аккуратную корректировку — 15% с доходов выше 5 миллионов рублей в год, — написал он в "Твиттере".
По его словам, корректировка будет допустима лишь в том случае, если в ближайшее время этот налог не будет меняться. Кудрин также добавил, что это важно для доверия и стабильности.
Напомним, во время сегодняшнего обращения к гражданам России Владимир Путин предложил изменить с начала следующего года ставку подоходного налога с 13 до 15% для россиян, годовой доход которых выше пяти миллионов рублей. Он добавил, что повышенной ставкой будет облагаться лишь та часть, которая будет превышать отметку в пять миллионов.
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