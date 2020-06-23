Кудрин назвал актуальными предложенные Путиным корректировки НДФЛ

Новая корректировка налогов на доходы физических лиц, предложенная сегодня в ходе обращения к россиянам президентом страны Владимиром Путиным, является актуальной. Об этом заявил глава Счётной палаты РФ Алексей Кудрин.

— Конец плоской шкале подоходного налога. Вводили её для легализации зарплат в стране. В нулевых это сильно помогло. Президент предложил аккуратную корректировку — 15% с доходов выше 5 миллионов рублей в год, — написал он в "Твиттере".

По его словам, корректировка будет допустима лишь в том случае, если в ближайшее время этот налог не будет меняться. Кудрин также добавил, что это важно для доверия и стабильности.