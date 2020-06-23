Полиция вывела девушку-китаянку из московской квартиры, где нашли пять "суррогатных" младенцев

Девушка спрятала лицо от журналистов под маской и кепкой, а также пыталась не поднимать голову. Отвечать на вопросы она не стала.

Как уже писал Лайф, самому младшему из новорождённых всего пять недель, старшему — три месяца. С детьми в квартире находились две гражданки Китая. По предварительным данным, будущие родители малышей находятся в КНР, но из-за пандемии и закрытых границ не могут приехать за ними. Сейчас дети находятся в больнице, их состояние оценивается как хорошее. По факту обнаружения детей возбудили уголовное дело.