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Полиция вывела девушку-китаянку из московской квартиры, где нашли пять "суррогатных" младенцев

На протяжении нескольких часов в жилище продолжались следственные действия.

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Полиция вывела девушку-китаянку из московской квартиры, где сегодня нашли пять младенцев. По версии следствия, новорождённых выносили и родили суррогатные матери.

Девушка спрятала лицо от журналистов под маской и кепкой, а также пыталась не поднимать голову. Отвечать на вопросы она не стала.

Как уже писал Лайф, самому младшему из новорождённых всего пять недель, старшему — три месяца. С детьми в квартире находились две гражданки Китая. По предварительным данным, будущие родители малышей находятся в КНР, но из-за пандемии и закрытых границ не могут приехать за ними. Сейчас дети находятся в больнице, их состояние оценивается как хорошее. По факту обнаружения детей возбудили уголовное дело.

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