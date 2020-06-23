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В московской квартире нашли пять "суррогатных" младенцев — видео

По словам источника Лайфа, будущие родители малышей застряли в Китае из-за пандемии коронавируса.

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В квартире на северо-востоке Москвы нашли пять новорождённых детей в возрасте от пяти недель до трёх месяцев. Как сообщил источник Лайфа в правоохранительных органах, предположительно, дети были рождены от суррогатных матерей.

Их обнаружили случайно. Врачи пришли проверить новорождённого малыша, который приписан к больнице, но в квартире помимо ребёнка были две женщины из Китая и ещё четверо младенцев, на которых не было никаких документов. Собеседник Лайфа рассказал, что будущие родители младенцев находятся в Китае, но из-за пандемии и закрытых границ не могут приехать в Россию за малышами.

Сейчас всех детей направили в больницу, их состояние оценивается как хорошее.

Ранее Лайф сообщал о жительнице Москвы, которая заперла пятерых детей в квартире и уехала ремонтировать давно сгоревшую дачу.

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