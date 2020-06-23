В московской квартире нашли пять "суррогатных" младенцев — видео

В квартире на северо-востоке Москвы нашли пять новорождённых детей в возрасте от пяти недель до трёх месяцев. Как сообщил источник Лайфа в правоохранительных органах, предположительно, дети были рождены от суррогатных матерей.

Их обнаружили случайно. Врачи пришли проверить новорождённого малыша, который приписан к больнице, но в квартире помимо ребёнка были две женщины из Китая и ещё четверо младенцев, на которых не было никаких документов. Собеседник Лайфа рассказал, что будущие родители младенцев находятся в Китае, но из-за пандемии и закрытых границ не могут приехать в Россию за малышами.