Экс-мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман вылечился от коронавируса

Напомним, о том, что заболел коронавирусом, бывший мэр Екатеринбурга сообщил почти две недели назад. Ройзман рассказал, что "заперся в библиотеке". Позднее в телеграм-каналах появились сообщения о том, что политик якобы ещё 7 июня ходил по московскому книжному фестивалю без средств индивидуальной защиты.