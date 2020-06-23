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Экс-мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман вылечился от коронавируса

Политик поблагодарил медработников, которые помогали ему побороть недуг.

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Бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана, госпитализированного 9 июня с пневмонией, вызванной коронавирусной инфекцией, выписали из больницы. Экс-градоначальник полностью излечился от болезни.

Выздоровел! Все тесты отрицательные. Выписали. Будем жить. Медикам низкий поклон, — написал Ройзман в "Инстаграме".

Напомним, о том, что заболел коронавирусом, бывший мэр Екатеринбурга сообщил почти две недели назад. Ройзман рассказал, что "заперся в библиотеке". Позднее в телеграм-каналах появились сообщения о том, что политик якобы ещё 7 июня ходил по московскому книжному фестивалю без средств индивидуальной защиты.

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