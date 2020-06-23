Нидерланды решили расследовать причастность Украины к крушению MH17

Власти Нидерландов расследуют, почему Киев не закрыл воздушное пространство для гражданских самолётов в зоне конфликта на востоке Украины. Расследование из-за ситуации с коронавирусом может продлится от полугода или больше, заявил голландский адвокат Баудевейн ван Эйк на судебном слушании по делу о крушении Boeing MH17 в 2014 году.

— Совет по безопасности Нидерландов (DSB) также подверг резкой критике [то, что украинские власти не закрыли воздушное пространство]. Спустя шесть лет после трагедии Правительство Нидерландов согласилось провести расследование, — передаёт РИА "Новости" его слова.

По словам юриста, Украина могла использовать гражданскую авиацию в качестве живого щита. Якобы в зоне конфликта находился военный самолёт, который представлял опасность для сепаратистов.

— [Есть версия], согласно которой в зоне конфликта был военный самолёт, который представлял опасность для сепаратистов, на которую и ответил радар ЗРК "Бук". Другими словами, это могла быть самозащита, — предположил он.