Нидерланды решили расследовать причастность Украины к крушению MH17

Власти Нидерландов расследуют, почему Киев не закрыл воздушное пространство для гражданских самолётов в зоне конфликта на востоке Украины. Расследование из-за ситуации с коронавирусом может продлится от полугода или больше, заявил голландский адвокат Баудевейн ван Эйк на судебном слушании по делу о крушении Boeing MH17 в 2014 году.
— Совет по безопасности Нидерландов (DSB) также подверг резкой критике [то, что украинские власти не закрыли воздушное пространство]. Спустя шесть лет после трагедии Правительство Нидерландов согласилось провести расследование, — передаёт РИА "Новости" его слова.
По словам юриста, Украина могла использовать гражданскую авиацию в качестве живого щита. Якобы в зоне конфликта находился военный самолёт, который представлял опасность для сепаратистов.
— [Есть версия], согласно которой в зоне конфликта был военный самолёт, который представлял опасность для сепаратистов, на которую и ответил радар ЗРК "Бук". Другими словами, это могла быть самозащита, — предположил он.
Напомним, Boeing 777-200, выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года. В результате погибли все 283 пассажира и 15 членов экипажа. Киев обвиняет в случившемся ополченцев ДНР, однако российские эксперты уверены, что запуск ракеты мог быть совершён украинскими военными. В марте 2020 года начались судебные слушания по данному делу. Ранее сообщалось, что в день авиакатастрофы очевидцы видели украинские истребители в небе.