Московский врач купила липовый аттестат ради повышения зарплаты и попала под статью

Врач отделения неотложной помощи ФГБУ Минобороны Лилия Т. купила на улице фальшивый аттестат повышения квалификации ради надбавок к зарплате. Как сообщил источник Лайфа, правоохранительные органы возбудили против неё уголовное дело по статье "Мошенничество".

Отмечается, что в ноябре 2018 года врач купила фальшивое удостоверение о присвоении ей высшей категории "врач-специалист". Документы она предоставила в отдел кадров. С 22 октября 2018 года по 10 февраля 2019 года женщина получала зарплату согласно категории. За несколько месяцев обмана её надбавка составила 44 962 рубля 38 копеек.

Фальшивый аттестат выявили после плановой прокурорской проверки. Следователи Военного следственного управления возбудили уголовное дело по статье "Подделка, изготовление и оборот поддельных документов".