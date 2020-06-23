Адвокат заявил, что у Майкла Калви обнаружили онкологию

Основатель инвестиционного фонда Baring Vostok Майкл Калви болен онкологией. Об этом на заседании суда по рассмотрению его жалобы на продление домашнего ареста заявил его адвокат Тимофей Гриднев. На основании этого защитник попросил судью разрешить обвиняемому ежедневные прогулки или же отменить арест вовсе.

— У него имеется онкологическое заболевание. По этой причине мы просим отменить решение о продлении меры пресечения или разрешить Калви ежедневные прогулки, — сказал на суде юрист.

При этом, какое именно заболевание диагностировали у Калви, адвокат не сообщил, ссылаясь на врачебную тайну. Кроме того, как сообщает РИА "Новости", в марте американец перенёс операцию на ноге из-за неких проблем с бедром.