Трамп пригрозил протестующим сроком до 10 лет за вандализм

Президент США Дональд Трамп уполномочил федеральное правительство ужесточить наказание за вандализм вплоть до лишения свободы на срок до десяти лет. Об этом он написал в своём твиттере.

I have authorized the Federal Government to arrest anyone who vandalizes or destroys any monument, statue or other such Federal property in the U.S. with up to 10 years in prison, per the Veteran’s Memorial Preservation Act, or such other laws that may be pertinent..... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 23, 2020

.....This action is taken effective immediately, but may also be used retroactively for destruction or vandalism already caused. There will be no exceptions! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 23, 2020

— Я разрешил арестовывать всех, кто занимается вандализмом и разрушает памятники, статуи и другую федеральную собственность в США, и применять к ним наказание вплоть до десяти лет тюрьмы в соответствии с законом о сохранении мемориалов ветеранам, — говорится в сообщении.