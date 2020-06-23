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Трамп пригрозил протестующим сроком до 10 лет за вандализм

Беспорядки в США всё чаще сопровождаются сносом и повреждением памятников.

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Фото © ТАСС / imago images / Sammy Minkoff

Президент США Дональд Трамп уполномочил федеральное правительство ужесточить наказание за вандализм вплоть до лишения свободы на срок до десяти лет. Об этом он написал в своём твиттере.

Я разрешил арестовывать всех, кто занимается вандализмом и разрушает памятники, статуи и другую федеральную собственность в США, и применять к ним наказание вплоть до десяти лет тюрьмы в соответствии с законом о сохранении мемориалов ветеранам, — говорится в сообщении.

Напомним, после того как жёсткие действия полиции при задержании темнокожего Джорджа Флойда привели к его смерти, в США начались массовые протесты. На их фоне всемирную популярность приобрёл лозунг Black Lives Matter, призывающий прекратить расистский произвол и запретить правоохранителям применять смертельные приёмы против граждан.

Многие акции протеста в США сопровождаются ещё и актами вандализма. Лайф уже рассказывал, как в Сан-Франциско демонстранты снесли памятник автору американского гимна. Ранее власти Хьюстона, штат Техас, решили снять с постамента памятник мореплавателю Христофору Колумбу в парке Белл после того, как он стал мишенью вандалов. А накануне протестующие попытались снести памятник седьмому президенту США напротив Белого дома.

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