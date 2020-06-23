"Путин никого не ждёт". В Кремле поставили под сомнение слова Болтона о встрече президентов РФ и США

В Кремле ознакомляются с книгой экс-советника Дональда Трампа по национальной безопасности Джона Болтона, в которой он рассказал о внутренней и внешней политике Белого дома, неизвестной для широкого круга людей. Однако некоторые положения вызывают вопросы. Например, о встрече президентов России и США на саммите в Хельсинки, где, по утверждениям Болтона, Путину пришлось ждать Трампа около 20 минут.

— Я, честно говоря, деталей не припомню, но президент никого специально не ожидал. Не знаю, как опаздывал Трамп, но наша протокольная встреча работает безупречно, а Путин никого не ждёт... Не переоценивайте значение и достоверность подобных публикаций, — заявил Песков, добавив, что Болтон забыл про участие в переговорах и "хозяина" площадки — президента Финляндии.

Как уточнил пресс-секретарь президента России, текст книги доступен в Интернете, не спеша его изучают.

— Безусловно, по мере того как появляется эта книга, да и сам текст уже доступен в Интернете, читаем потихоньку. Но это же версия Болтона, поэтому, скажем так, это не совсем типичная всё-таки для таких высокопоставленных чиновников откровенность передачи той информации, которая на самом деле не предназначена для передачи кому бы то ни было. Здесь, скажем так, с определённой отсылкой на то, что любая публикация всё-таки должна проверяться. Постепенно знакомимся с этой книгой, — сказал Песков.