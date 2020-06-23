"Путин никого не ждёт". В Кремле поставили под сомнение слова Болтона о встрече президентов РФ и США

В Кремле ознакомляются с книгой экс-советника Дональда Трампа по национальной безопасности Джона Болтона, в которой он рассказал о внутренней и внешней политике Белого дома, неизвестной для широкого круга людей. Однако некоторые положения вызывают вопросы. Например, о встрече президентов России и США на саммите в Хельсинки, где, по утверждениям Болтона, Путину пришлось ждать Трампа около 20 минут.
— Я, честно говоря, деталей не припомню, но президент никого специально не ожидал. Не знаю, как опаздывал Трамп, но наша протокольная встреча работает безупречно, а Путин никого не ждёт... Не переоценивайте значение и достоверность подобных публикаций, — заявил Песков, добавив, что Болтон забыл про участие в переговорах и "хозяина" площадки — президента Финляндии.
Как уточнил пресс-секретарь президента России, текст книги доступен в Интернете, не спеша его изучают.
— Безусловно, по мере того как появляется эта книга, да и сам текст уже доступен в Интернете, читаем потихоньку. Но это же версия Болтона, поэтому, скажем так, это не совсем типичная всё-таки для таких высокопоставленных чиновников откровенность передачи той информации, которая на самом деле не предназначена для передачи кому бы то ни было. Здесь, скажем так, с определённой отсылкой на то, что любая публикация всё-таки должна проверяться. Постепенно знакомимся с этой книгой, — сказал Песков.
Ранее Лайф сообщал, что бывший советник Белого дома Джон Болтон рассказал в своей книге о согласии Обамы признать воссоединение Крыма с Россией в 2014 году. Представитель Кремля также отметил, что теоретически Болтон мог быть свидетелем такого разговора со стороны Обамы, другое дело, что заниматься пересказом бесед лидеров государств не принято, для этого есть официальные расшифровки переговоров.