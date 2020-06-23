"Шанс поучаствовать в истории". В ОП объяснили, почему важно проголосовать по поправкам в конституцию

Составление конституции всей страной — это некий исторический пласт, которым можно будет гордиться в будущем. Таким мнением с Лайфом поделился заместитель председателя Комиссии ОП РФ по развитию информационного сообщества Константин Комков.

— У каждого из нас есть шанс поучаствовать в истории, я, к сожалению, например, в 1993 году в этом процессе поучаствовать не смог, а в 2020-м такая возможность есть. Мне кажется, если мы говорим глобально, составление конституции своей страны, на мой взгляд, некий исторический пласт, о котором можно будет вспоминать либо гордиться, — считает он.

Собеседник Лайфа уверен, что россияне должны проголосовать по поправкам в Конституцию РФ по трём соображениям. Первая причина — возможность внести свой вклад в историю. Во-вторых, это гражданский долг человека, и третий момент — россияне своим выбором должны сделать основной закон страны действующим, "задокументировав те моменты, которые касаются суверенитета, социальной поддержки".