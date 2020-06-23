Приковал к батарее на несколько дней. Россиянин посадил 10-летнего сына на цепь

В Гатчинском районе Ленобласти задержали мужчину, державшего собственного сына на цепи "в целях воспитания". Об этом сообщает пресс-служба регионального Следственного управления СК РФ.

— Отец в воспитательных целях нанёс несколько ударов ремнём своему десятилетнему сыну, после чего надел на руку хомут с цепью и закрыл его замком, прикрепив цепь к батарее отопления. Со слов ребёнка, отец удерживал его в таком состоянии несколько дней, — говорится в сообщении СКР.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по факту истязания несовершеннолетнего. Сейчас следствие устанавливает причины и обстоятельства произошедшего.