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Умер бывший сенатор Евгений Тарло

Знаменитый адвокат представлял интересы родного региона в верхней палате с 2007 по 2015 год.

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Евгений Тарло. Фото © ТАСС / Щербак Александр

Бывший член Совфеда, вице-президент Федерального союза адвокатов России Евгений Тарло умер в возрасте 62 лет. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на сенатора Алексея Кондратьева.

По его словам, знаменитый российский адвокат, основатель и председатель коллегии адвокатов "Тарло и партнёры" скончался от инфаркта.

Евгений Тарло представлял интересы Тамбовской области в верхней палате парламента с 2007 по 2015 год. После ухода из Совфеда адвокат стал президентом фонда "Правовое государство". Евгений Тарло был награждён почётным званием заслуженного юриста Московской области и почётной грамотой главы Русской православной церкви.

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