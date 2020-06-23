Умер бывший сенатор Евгений Тарло

Бывший член Совфеда, вице-президент Федерального союза адвокатов России Евгений Тарло умер в возрасте 62 лет. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на сенатора Алексея Кондратьева.
По его словам, знаменитый российский адвокат, основатель и председатель коллегии адвокатов "Тарло и партнёры" скончался от инфаркта.
Евгений Тарло представлял интересы Тамбовской области в верхней палате парламента с 2007 по 2015 год. После ухода из Совфеда адвокат стал президентом фонда "Правовое государство". Евгений Тарло был награждён почётным званием заслуженного юриста Московской области и почётной грамотой главы Русской православной церкви.