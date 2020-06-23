В Москве сотрудник ВНИИ автоматики пытался покончить с собой и умер, не открыв дверь врачам

В Москве 47-летний сотрудник ВНИИ автоматики им. Н.Л. Духова попытался покончить с собой, затем забил тревогу и стал звать на помощь, но не открыл дверь врачам. По данным источника Лайфа, мужчина скончался.

Как сообщает наш собеседник, около 23 часов мужчина начал стучать в стены соседей и просил вызвать бригаду скорой помощи. Дверь жильцам дома он открыл, а вот когда прибыли врачи, он заперся в квартире.