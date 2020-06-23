600 тысяч за клик. В Facebook нашли новую мошенническую схему

Пользователям социальной сети Facebook предложили получить до 600 тысяч рублей на карту, учитывая непростую "текущую ситуацию". Данную выплату якобы осуществляют Сбербанк и "Альфа-банк". На самом же деле это уловка мошенников, которая по неизвестной причине продвигается в качестве рекламы самим сообществом Facebook, отмечает издание "Коммерсант". Те, кто купился на заманчивую уловку преступников, могут потерять свои личные данные. Например, номера и пароли банковских карт.

По данным специалистов Сбербанка, через соцсеть мошенники также предлагают "выплатить" компенсации или "вернуть" НДС. С начала года банк добился ликвидации 18 тысяч подобных фейковых аккаунтов, но их не только не становится меньше, а, по данным "Альфа-банка", число мошеннических страниц растёт. Притом наиболее активно они распространяются именно в соцсети Facebook.

В самой же соцсети утверждают, что направили значительные силы на борьбу с рекламой мошенников. И даже попросили пользователей активнее сообщать и жаловаться на подозрительный контент. Но в Сбербанке к заявлениям представителей соцсети Facebook относятся скептически.

— Это демонстрация неспособности обеспечить безопасность контента со стороны организаций, которые заявляют о своём высоком экспертном уровне в этом вопросе, — отметили специалисты Сбербанка, занимающиеся борьбой с мошенническими действиями от лица компании в Сети.