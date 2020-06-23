Детские лагеря и аквапарки откроются в Крыму с 1 июля

Крым с 1 июля снимает большую часть оставшихся ограничений. Об этом во вторник заявила руководитель аппарата республиканского Совета министров Ольга Дугаренко. По её словам, начнут работу детские лагеря, кинотеатры и аквапарки.

— С 1 июля будет разрешена деятельность по предоставлению мест для временного проживания в детских лагерях, деятельность в области демонстрации кинофильмов, деятельность санаторно-курортных организаций, деятельность творческая, деятельность в области искусства, спорта, отдыха, развлечений, физкультурно-оздоровительная деятельность, — перечислила она.

Тем не менее часть ограничений по-прежнему останется в силе. До 1 августа сохраняется запрет на деятельность хостелов, организацию конференций и выставок. Массовые мероприятия в Крыму также проводиться не будут, а все прибывающие из-за рубежа будут обязаны проходить карантин в обсерваторе.