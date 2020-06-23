Детские лагеря и аквапарки откроются в Крыму с 1 июля

Крым с 1 июля снимает большую часть оставшихся ограничений. Об этом во вторник заявила руководитель аппарата республиканского Совета министров Ольга Дугаренко. По её словам, начнут работу детские лагеря, кинотеатры и аквапарки.
— С 1 июля будет разрешена деятельность по предоставлению мест для временного проживания в детских лагерях, деятельность в области демонстрации кинофильмов, деятельность санаторно-курортных организаций, деятельность творческая, деятельность в области искусства, спорта, отдыха, развлечений, физкультурно-оздоровительная деятельность, — перечислила она.
Тем не менее часть ограничений по-прежнему останется в силе. До 1 августа сохраняется запрет на деятельность хостелов, организацию конференций и выставок. Массовые мероприятия в Крыму также проводиться не будут, а все прибывающие из-за рубежа будут обязаны проходить карантин в обсерваторе.
Напомним, что с середины мая и власти Краснодарского края начали поэтапно снимать те меры, которые были введены для борьбы с коронавирусной инфекцией. Было разрешено возобновить работу предприятий ряда отраслей экономики. С 23 мая был ослаблен режим нахождения дома, с 6 июня в регионе открылись парки, скверы, набережные и стадионы, а с 21 июня был ослаблен контроль для приезжающих туристов.