Коробку с новорождённым ребёнком подбросили на крыльцо больницы в Ленобласти

На крыльце приёмного покоя больницы в городе Приозёрске Ленинградской области неизвестный оставил коробку с новорождённым, которому примерно один-два дня. Полиция проводит проверку.
— В Ленинградской области проводится проверка по факту обнаружения новорождённого ребёнка, — сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленинградской области.
По предварительной версии полиции, коробку мог оставить мужчина. Сейчас устанавливают личности родителей младенца и ведётся их розыск.
Ранее Лайф сообщал, что россиянка из Югры на три дня бросила своих детей без еды и уехала на дачу "устраивать личную жизнь".