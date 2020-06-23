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Коробку с новорождённым ребёнком подбросили на крыльцо больницы в Ленобласти

Как предполагает полиция, младенца у входа в медучреждение мог оставить мужчина.

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Фото © Pixabay

На крыльце приёмного покоя больницы в городе Приозёрске Ленинградской области неизвестный оставил коробку с новорождённым, которому примерно один-два дня. Полиция проводит проверку.

В Ленинградской области проводится проверка по факту обнаружения новорождённого ребёнка, — сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленинградской области.

По предварительной версии полиции, коробку мог оставить мужчина. Сейчас устанавливают личности родителей младенца и ведётся их розыск.

Ранее Лайф сообщал, что россиянка из Югры на три дня бросила своих детей без еды и уехала на дачу "устраивать личную жизнь".

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