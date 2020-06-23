Средняя ставка по ипотеке в России упала до исторического минимума

Новый исторический минимум установила средняя ставка по ипотеке в России в мае, снизившись до 7,4%. Хотя треть кредитов на жильё и вовсе выдавалась по льготным программам со ставкой 6,5%. Об этом в ходе своего выступления в Госдуме РФ сообщила глава Центробанка Эльвира Набиуллина.