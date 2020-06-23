"Пьяным за руль его не сажали". В любимом баре Ефремова рассказали о вечере перед смертельным ДТП

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Перед смертельным ДТП актёр Михаил Ефремов заезжал в любимый паб "Улисс", чтобы забрать еду. Так Лайфу рассказали в заведении, которое сегодня начало работу в обычном режиме. Однако почему на записи с камер наблюдения Ефремов выходит из бара без каких-либо пакетов, там объяснить не смогли.

— Ресторан работал только на доставку, в ресторане алкоголь никто не продавал. [Ефремов] может быть, заходил забрать заказ, — рассказал сотрудник паба.

В баре также не смогли объяснить, что артист делал в закрытом заведении 40 минут. По их словам, за руль в состоянии алкогольного опьянения его никто не сажал. Кроме того, подтверждать то, что Ефремов был в пабе в злополучный вечер, там тоже не стали, хотя ранее это Лайфу подтвердила другая сотрудница.

В "Улиссе" выразили надежду, что "пострадавшая в ДТП сторона восстановится", и рассказали, что после аварии с Ефремовым бар закрылся полностью, так как готовился к началу работы в обычном режиме, обновляя меню.