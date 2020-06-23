В Кремле рассказали о графике Путина 24 июня

Президент России Владимир Путин 24 июня примет Парад Победы и вместе с главами государств, прибывшими в Москву для участия в праздничных мероприятиях, возложит цветы к Могиле Неизвестного Солдата. О графике главы государства сообщает пресс-служба Кремля.

— Мероприятия продолжатся в Большом Кремлёвском дворце торжественным приёмом от имени президента России для глав иностранных государств, — также значится в сообщении.

В этот же день Владимир Путин вручит госпремии за достижения в области науки и технологий, литературы и искусства, а также в области гуманитарной деятельности, благотворительности и правозащиты.