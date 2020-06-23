В тоннеле на Новой Риге в Москве загорелся автомобиль — видео

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В тоннеле на Новой Риге на въезде в Москву загорелся автомобиль Nissan Qashqai. Из-за аварии там сначала образовалась гигантская пробка, движение в центр временно перекрыли, сообщает ЦОДД столицы.

Фото © МЧС России <br/> 1 / 2

В тоннеле включили систему принудительной вентиляции и по громкой связи попросили водителей и пассажиров покинуть автомобили. В 13:57 сотрудникам МЧС России удалось полностью потушить огонь.