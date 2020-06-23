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В тоннеле на Новой Риге в Москве загорелся автомобиль — видео

Чтобы потушить огонь, движение пришлось на время перекрыть.

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Видео © Соцсети

В тоннеле на Новой Риге на въезде в Москву загорелся автомобиль Nissan Qashqai. Из-за аварии там сначала образовалась гигантская пробка, движение в центр временно перекрыли, сообщает ЦОДД столицы.

Фото © МЧС России<br/>

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В тоннеле включили систему принудительной вентиляции и по громкой связи попросили водителей и пассажиров покинуть автомобили. В 13:57 сотрудникам МЧС России удалось полностью потушить огонь.

После этого люди вернулись к своим автомобилям. В результате ЧП никто не пострадал. Движение в тоннеле восстановилось.

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