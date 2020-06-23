"Иначе потеряем целое поколение". Профессор объяснил важность поправок к конституции

Вопрос о культуре в поправках к Конституции РФ звучит не так часто, однако имеет важнейшее значение для развития страны и будущих поколений. Россия остро нуждается в полноценной культурной политике, в противном случае может произойти утрата культурного достояния страны. Об этом Лайфу рассказал директор Института народов Севера РГПУ им. А.И. Герцена, член правления Фонда сохранения и изучения родных языков народов России профессор Игорь Набок.

— Нужна полноценная культурная политика, у нас такой политики практически нет, у нас культура зарабатывает деньги, а зарабатывает она на моральном здоровье, культуре населения, культуре создания населения, всё это опошляется, с этим надо что-то делать. Проблема — культура и образование мало связаны, антикультура оказывает дезориентирующее действие на молодёжь. В центре деньги. Это гибель. Нам не хватает этиологии. Я, безусловно, за эти поправки, это острейший вопрос, могло быть и больше даже, то, что предлагается, я с этим согласен. Главное — это реализовать в жизни, иначе потеряем целое поколение, — заявил Игорь Набок.