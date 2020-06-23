Украина насчитала России многомиллионный долг за базирование Черноморского флота в Крыму

Заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар заявил, что Москва каждый год обязана выплачивать Киеву 100 миллионов долларов за базирование Черноморского флота в Крыму.
— Россия в одностороннем порядке денонсировала соглашения о базировании Черноморского флота РФ в Крыму. Мы считаем, что они должны действовать, поскольку правовые процедуры не были соблюдены, а россияне нарушили международное право, — сказал Боднар в интервью "Укринформу".
Он заявил, что Россия не вносит выплаты с 2014 года, и выразил уверенность, что Москва за всё заплатит. И не только эту сумму, а ещё и дополнительно за "учинённую агрессию" и "оккупацию территории". Боднар также отметил, что против России есть ещё иски украинских государственных и частных компаний.
Крым вошёл в состав России в 2014 году — за это высказалось более 96% проголосовавших на всенародном референдуме жителей полуострова. Власти Украины, США и ряда стран Запада не признали итогов голосования. Но, как позднее отметил президент России Владимир Путин, вопрос Крыма закрыт окончательно.
Упомянутое выше соглашение было заключено, когда Крым был территорией Украины. После воссоединения полуострова с РФ этот документ потерял свою силу. Ведь государство не может у себя же арендовать место для дислокации флота.