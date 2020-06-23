Украина насчитала России многомиллионный долг за базирование Черноморского флота в Крыму

Заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар заявил, что Москва каждый год обязана выплачивать Киеву 100 миллионов долларов за базирование Черноморского флота в Крыму.

— Россия в одностороннем порядке денонсировала соглашения о базировании Черноморского флота РФ в Крыму. Мы считаем, что они должны действовать, поскольку правовые процедуры не были соблюдены, а россияне нарушили международное право, — сказал Боднар в интервью "Укринформу".

Он заявил, что Россия не вносит выплаты с 2014 года, и выразил уверенность, что Москва за всё заплатит. И не только эту сумму, а ещё и дополнительно за "учинённую агрессию" и "оккупацию территории". Боднар также отметил, что против России есть ещё иски украинских государственных и частных компаний.

Крым вошёл в состав России в 2014 году — за это высказалось более 96% проголосовавших на всенародном референдуме жителей полуострова. Власти Украины, США и ряда стран Запада не признали итогов голосования. Но, как позднее отметил президент России Владимир Путин, вопрос Крыма закрыт окончательно.