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Термоконтроль и шахматная рассадка. Лайф узнал, как в Москве теперь работают бары и рестораны

Особое внимание уделяется и самим сотрудникам заведений.

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Видео © LIFE

С 23 июня в Москве вновь открыли свои двери для посетителей кафе, рестораны и бары. Съёмочная группа Лайфа пообщалась с сотрудниками и гостями одного из столичных заведений и выяснила, какие меры приняло руководство для соблюдения санитарных требований Роспотребнадзора.

Резервы мы на данный момент не принимаем, потому что поток желающих достаточно большой. Чтобы никого не обидеть, мы просто рассаживаем по факту прихода... Конечно, рады, потому что три месяца простоя — это было очень сложно, — рассказал администратор ресторана.

По его словам, самым главным правилом при рассадке гостей является соблюдение социальной дистанции. Столики в ресторане будут заниматься в шахматном порядке, чтобы гости могли соблюдать безопасное расстояние друг от друга. На входе у всех будут проверять температуру и наличие маски, а все сотрудники будут использовать средства индивидуальной защиты и ежедневно проходить термоконтроль.

Накануне мэр Москвы Сергей Собянин назвал позитивными результаты прошедшей недели, когда в столице был отменён ряд мер, принятых в связи с эпидемией коронавируса. По его словам, заболеваемость CoViD-19 продолжает идти на убыль.

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