Термоконтроль и шахматная рассадка. Лайф узнал, как в Москве теперь работают бары и рестораны

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С 23 июня в Москве вновь открыли свои двери для посетителей кафе, рестораны и бары. Съёмочная группа Лайфа пообщалась с сотрудниками и гостями одного из столичных заведений и выяснила, какие меры приняло руководство для соблюдения санитарных требований Роспотребнадзора.

— Резервы мы на данный момент не принимаем, потому что поток желающих достаточно большой. Чтобы никого не обидеть, мы просто рассаживаем по факту прихода... Конечно, рады, потому что три месяца простоя — это было очень сложно, — рассказал администратор ресторана.

По его словам, самым главным правилом при рассадке гостей является соблюдение социальной дистанции. Столики в ресторане будут заниматься в шахматном порядке, чтобы гости могли соблюдать безопасное расстояние друг от друга. На входе у всех будут проверять температуру и наличие маски, а все сотрудники будут использовать средства индивидуальной защиты и ежедневно проходить термоконтроль.