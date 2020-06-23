Путин поблагодарил Мирзиёева за приезд на Парад Победы в Москве

Президент России Владимир Путин провёл встречу с главой Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым, который прибыл в Москву, чтобы 24 июня принять участие в Параде Победы на Красной площади в честь 75-летия окончания Великой Отечественной войны. Российский лидер поблагодарил коллегу за приезд и отметил, что солдаты армии Узбекистана станут участниками парада.

— Очень благодарен за приглашение. От имени многонационального Узбекистана и от себя лично хочу поздравить Вас с Великим праздником, праздником победы над фашизмом. Это общая история, общая победа, — заявил Мирзиёев.

Он рассказал, что в Узбекистане открыли большой мемориальный комплекс, посвящённый памяти участников ВОВ, и пригласил Путина посетить его. Он упомянул, что коронавирус сорвал их планы и должен был состояться госвизит. В конце встречи Путин пригласил коллегу на обед.

Российский лидер в свою очередь поблагодарил коллегу за приезд на Парад Победы. Он отметил, что подразделения Вооружённых сил Узбекистана пройдут завтра в Москве по Красной площади. Путин назвал участие узбекистанских военнослужащих в мероприятии очень зримым знаком "особых союзнических отношений" двух стран.