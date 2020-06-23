НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Узнавай важные новости первым

2,5 млн за ребёнка. Лайф нашёл агентство, которое занималось найденными "суррогатными" детьми

СК возбудил уголовное дело после обнаружения новорождённых.

1082
Post cover

Фото © Pixabay

Пятеро младенцев, которых сегодня обнаружили на северо-востоке Москвы, были рождены под патронажем компании "Свитчайлд", которая занимается суррогатным материнством. Об этом стало известно Лайфу.

Одна программа суррогатного материнства в их компании стоит около 2,5 млн рублей. По данным источника, сегодня одна из китаянок, которых нашли вместе с детьми, связалась с адвокатом и со слезами рассказала о случившемся. Но позже она перестала выходить на связь.

Напомним, в этой квартире нашли пятерых новорождённых детей в возрасте от пяти недель до трёх месяцев. С детьми находились две гражданки Китая. Будущие родители малышей находятся в Китае, но из-за пандемии и закрытых границ не могут приехать за ними. Сейчас дети находятся в больнице, их состояние оценивается как хорошее. По факту обнаружения детей возбудили уголовное дело.

Выбор редакции

Loading...