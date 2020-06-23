2,5 млн за ребёнка. Лайф нашёл агентство, которое занималось найденными "суррогатными" детьми

Пятеро младенцев, которых сегодня обнаружили на северо-востоке Москвы, были рождены под патронажем компании "Свитчайлд", которая занимается суррогатным материнством. Об этом стало известно Лайфу.
Одна программа суррогатного материнства в их компании стоит около 2,5 млн рублей. По данным источника, сегодня одна из китаянок, которых нашли вместе с детьми, связалась с адвокатом и со слезами рассказала о случившемся. Но позже она перестала выходить на связь.
Напомним, в этой квартире нашли пятерых новорождённых детей в возрасте от пяти недель до трёх месяцев. С детьми находились две гражданки Китая. Будущие родители малышей находятся в Китае, но из-за пандемии и закрытых границ не могут приехать за ними. Сейчас дети находятся в больнице, их состояние оценивается как хорошее. По факту обнаружения детей возбудили уголовное дело.