Видела с пачками памперсов. Соседка рассказала о девушке из квартиры с "суррогатными" детьми

Жительница дома на северо-востоке Москвы, где сегодня обнаружили пятерых младенцев, видела одну из девушек, которая жила с детьми. Как рассказала Лайфу собеседница, встреча произошла месяц назад. Её соседка несла пачки подгузников и пелёнок. Вещей было так много, что девушка не смогла сама зайти в дом.
— Видела молодую девушку — китаянку... где-то месяц назад с покупками — с пачками памперсов, пелёнок, каких-то детских вещей. Муж подошёл, предложил помощь, потому что пакетов было много. Выглядит на студенческий возраст, — добавила женщина.
Напомним, сегодня в квартире на северо-востоке Москвы нашли пять новорождённых детей в возрасте от пяти недель до трёх месяцев. Помимо них там были две женщины из Китая. Предположительно, дети были рождены от суррогатных матерей. На четверых младенцев не было документов. По факту обнаружения детей возбудили уголовное дело.