Видела с пачками памперсов. Соседка рассказала о девушке из квартиры с "суррогатными" детьми

Жительница дома на северо-востоке Москвы, где сегодня обнаружили пятерых младенцев, видела одну из девушек, которая жила с детьми. Как рассказала Лайфу собеседница, встреча произошла месяц назад. Её соседка несла пачки подгузников и пелёнок. Вещей было так много, что девушка не смогла сама зайти в дом.

— Видела молодую девушку — китаянку... где-то месяц назад с покупками — с пачками памперсов, пелёнок, каких-то детских вещей. Муж подошёл, предложил помощь, потому что пакетов было много. Выглядит на студенческий возраст, — добавила женщина.