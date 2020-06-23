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Коронавирус, выплаты, поправки. Главное из обращения Путина к россиянам

23 июня президент выступил с обращением к гражданам страны, в ходе которого подвёл основные итоги борьбы с коронавирусной инфекцией в стране за последние три месяца.

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Фото © Пресс-служба Кремля

  • В июле россиянам ещё раз выплатят по 10 тысяч рублей на каждого ребёнка до 16 лет. Те, кто оформлял первую (июньскую) выплату, получат вторую автоматически. Семьи, где оба родителя потеряли работу, продолжат получать по 3 тыс. руб. на ребёнка и повышенное пособие по безработице и в июле, и в августе.

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