Коронавирус, выплаты, поправки. Главное из обращения Путина к россиянам

- Принятые меры по борьбе с коронавирусом спасли десятки тысяч россиян. "Мы вырвали у эпидемии время и сохранили человеческие жизни".
- Россияне прошли испытания коронавирусом с достоинством, но угроза по-прежнему сохраняется.
- Стимулирующие выплаты медикам продлены на июль и август. Специалисты получат повышенные отпускные независимо от того, когда они пойдут в отпуск. Соцработникам выплаты продлят до 15 сентября.
- С 1 января 2021 года НДФЛ на заработок свыше 5 млн рублей в год будет повышен с 13% до 15%. Полученные средства направят на лечение детей с орфанными (редкими) заболеваниями.
- В июле россиянам ещё раз выплатят по 10 тысяч рублей на каждого ребёнка до 16 лет. Те, кто оформлял первую (июньскую) выплату, получат вторую автоматически. Семьи, где оба родителя потеряли работу, продолжат получать по 3 тыс. руб. на ребёнка и повышенное пособие по безработице и в июле, и в августе.
- Предложено расширить льготную ипотеку под 6,5% на новое жильё стоимостью до 6 млн рублей, а в крупнейших агломерациях — до 12 млн.
- С 1 июля налоговый режим для самозанятых будет распространён на всю страну. Оформить можно будет уже с 16 лет.
- Проценты по страховым взносам в IT-сфере будут снижены с 14% до 7,6%, а налог на прибыль будет 3% вместо 20%.
- Впереди — общероссийское голосование по конституции. Поправки вступят в силу, только если граждане их поддержат.