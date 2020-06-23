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Путин: Мы вырвали у эпидемии время и сохранили человеческие жизни

Принятые меры по борьбе с коронавирусом спасли десятки тысяч россиян, отметил президент.

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Фото © ТАСС / Алексей Никольский

Упреждающие меры против пандемии коронавирусной инфекции позволили России выиграть время и спасти десятки жизней. Об этом в ходе обращения к гражданам страны заявил президент РФ Владимир Путин.

Эпидемия словно резко разделила время на "до" и "после" неё. Мы с самого начала в ежедневном режиме анализировали ситуацию. Совместно с экспертами, учёными просчитывали разные варианты развития событий. Понимая, что опасность рядом, ведь крупные очаги заражений были зафиксированы по соседству, вблизи границ России. На наших рубежах сразу были усилены меры санитарной защиты. И они сыграли свою роль. Позволили отразить первый удар, задержать эпидемию, её пик на полтора-два месяца. И таким образом, ещё тогда, в феврале — начале марта, выиграть драгоценное время, а значит, сделать всё, чтобы спасти десятки жизней, — отметил он.

В том же обращении президент России с гордостью отметил, что наша страна оказалась в числе тех, где налажено собственное производство лекарств для борьбы с коронавирусной инфекцией.

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