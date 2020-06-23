Путин с гордостью отметил, что Россия наладила собственное производство лекарств от коронавируса

Президент России Владимир Путин напомнил, что наша страна оказалась в числе немногих, где налажено собственное производство лекарств для борьбы с коронавирусом. Речь об этом зашла в ходе его обращения к россиянам.

В ряде регионов, по словам президента, обстановка с коронавирусом остаётся сложной, но система здравоохранения России показала возможность реагировать на экстренную ситуацию.