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Путин с гордостью отметил, что Россия наладила собственное производство лекарств от коронавируса

В июне в российские больницы будет поставлено 60 тысяч курсов "Авифавира".

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Фото © Getty Images

Президент России Владимир Путин напомнил, что наша страна оказалась в числе немногих, где налажено собственное производство лекарств для борьбы с коронавирусом. Речь об этом зашла в ходе его обращения к россиянам.

В ряде регионов, по словам президента, обстановка с коронавирусом остаётся сложной, но система здравоохранения России показала возможность реагировать на экстренную ситуацию.

В ходе обращения он также отметил взаимовыручку россиян в период эпидемии коронавируса. По словам Путина, граждане не растерялись в сложный для себя и всего мира период и именно это помогло преодолеть трудности.

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