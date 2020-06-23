Москвичей предупредили о затруднении движения в городе в день Парада Победы

В связи с проведением военного парада на Красной площади в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 24 июня в Москве ожидается осложнённое движение на автодорогах. Об этом сообщает пресс-служба столичного Центра организации дорожного движения (ЦОДД). Водителям рекомендуется по возможности избегать поездок в центр города уже начиная с вечера вторника.
— Ожидается, что на Парад Победы прибудет большое количество высокопоставленных делегаций из разных стран мира. Делегации начнут прибывать уже сегодня. В связи с высоким уровнем мероприятия и приездом важных гостей возможны дополнительные ограничения движения, что осложнит дорожную ситуацию, особенно в центральной части города, — говорится в сообщении ЦОДД.
Напомним, традиционные торжества по случаю Дня Победы 9 Мая были отменены из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. В Москве прошла лишь воздушная часть парада. Парад Победы в Москве и ряде городов страны назначен на 24 июня, этот день станет выходным.