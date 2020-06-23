Путин поблагодарил за достоинство, с которым россияне прошли испытания коронавирусом

Президент России Владимир Путин обратился к россиянам и поблагодарил за достоинство, с которым граждане прошли самый опасный этап эпидемии коронавируса.

— Дорогие друзья! Хотел бы ещё раз поблагодарить искренне всех вас за ответственное отношение к своему здоровью и безопасности близких, за взаимную поддержку, то достоинство, с которым граждане России прошли самый опасный этап эпидемии через все неудобства, сложности режима самоограничения и изоляции, — подчеркнул он.

Президент назвал эти месяцы тяжёлыми, ведь у всех резко изменился уклад жизни, но тем не менее это было и время надежд и благодарности "знакомым и даже незнакомым людям, которые не подвели". Он подчеркнул, что страна смогла своевременно и эффективно вступить в борьбу с болезнью и ответить на угрозу.