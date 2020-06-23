"Он прошёл через ад". Боня рассказала о болезни бывшего мужа, которая изменила его до неузнаваемости

Виктория Боня, которой после разрыва удалось сохранить с бывшим мужем тёплые отношения, рассказала в "Инстаграме", как нелегко ему пришлось. Причиной тому послужили серьёзные проблемы со здоровьем. Сын ирландского миллиардера Алекс Смерфит стал чахнуть на глазах, постоянно чувствовал усталость, потерял аппетит. Однако ситуация осложнялась тем, что врачи никак не понимали, что с парнем, и не могли поставить верный диагноз.

Мой быший супруг Александр столкнулся с огромной проблемой в плане здоровья и за два года буквально прошёл через ад. <...> Ему пришлось в Интернете смотреть и ставить себе диагноз самому. Он облетел всех врачей и медленно увядал, был на волосок от того, чтобы вообще не выздороветь. Он очень сильно похудел, ушёл из всех соцсетей. На это было страшно смотреть Виктория Боня

Слева — Алекс Смерфит в апреле 2019 года, справа — в июне 2020-го. Фото © Instagram / alexandersmurfit

В итоге Алексу удалось выяснить, что его организм разрушает опасная болезнь Лайма, передаваемая при укусах клещей. Теперь же он поделился у себя на странице постом, в котором отметил пусть ещё не полную, но всё же победу над инфекцией. В пример парень привёл два снимка, чтобы показать, какие перемены с ним произошли. На первом он предстал худым, измождённым, с болезненным цветом лица, на втором — посвежевшим и без тёмных кругов под глазами.

Фото © Instagram / victoriabonya, alexandersmurfit

По словам Виктории, здоровье Алекса восстановилось на 70 процентов из 100. И они надеются, что он сможет когда-нибудь полностью прийти в форму. Ведь именно об этом просила их общая дочка, которая во время болезни отца старалась проводить с ним больше времени. В том числе поэтому Боня решила переехать в Монако, чтобы быть ближе к 35-летнему экс-супругу.

Фото © Instagram / vicabony, alexandersmurfit

Мы молились, и каждый раз, когда Анджелина загадывала желание, она говорила: "Хочу, чтобы мой папа поправился". <...> Из скелета, в который он превратился, сегодня он снова расцвёл. <...> Берегите друг друга. Жизнь настолько хрупкая. Сегодня ты красивый и здоровый, а завтра ты больной и тебе никто не может помочь Виктория Боня