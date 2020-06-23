Умер заболевший коронавирусом верховный лама Тувы

Верховный лама Тувы Джампел Лодой (Апыш Сат), у которого ранее обнаружили коронавирус, скончался в одном из госпиталей Кызыла. Об этом в своём Facebook сообщил глава республики Шолбан Кара-оол.

— Мне не хочется верить в это известие, ему ещё 45 нет. Но я получил свидетельство от врачей и подтверждаю, что Тува понесла большую утрату. Выражаю слова соболезнования своему народу, близким, семье, — написал он.

О том, что Джампел Лодой заразился коронавирусом и попал в больницу, стало известно 9 июня. Местные СМИ сообщали, что священнослужителя почти сразу ввели в искусственную кому: медики опасались обострения сопутствующих заболеваний.

Джампел Лодой был повторно избран верховным ламой Тувы в ноябре 2019 года. Первый раз он занимал этот пост в 2005—2010 годах.