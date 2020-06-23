Адвокат рассказал о трагедии семьи Захаровых, из-за которой они требуют справедливого суда над Ефремовым

Семья Сергея Захарова, который погиб в ДТП с актёром Сергеем Ефремовым, до этой трагедии пережила ещё одну смертельную аварию. Эти две истории очень похожи друг на друга. Об этом сообщил Лайфу адвокат семьи Александр Добровинский.

Виктор Венедиктов, двоюродный брат покойного Сергея Захарова, 24 июля 1998 года попал в ДТП, когда поздно ночью ехал на автомобиле по своей полосе и с ним столкнулась машина со встречной полосы. Через семь дней Виктор скончался в больнице. Виновник аварии, выехавший на встречную полосу, по неизвестным причинам избежал наказания. У Виктора остались 14-летняя дочь и вдова.

— Эта история оставила страшный след в памяти семьи Захаровых-Венедиктовых. Именно поэтому сейчас они решили сделать всё возможное, чтобы дело не было замято, как дело Виктора, и история не повторилась, — сообщил Александр Добровинский.