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Джокович заразился коронавирусом на турнире в Хорватии

Также положительный тест у его жены.

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Фото © PA Images / Marko Dimic / PIXSELL

У первой ракетки мира Новака Джоковича диагностирован коронавирус. Произошло это после выступления на выставочном турнире в хорватском Задаре. Ранее на этом турнире коронавирус диагностировали у тренера Джоковича. Помимо него, положительный тест сдал экс-бойфренд Марии Шараповой Григор Димитров и его тренер, а также теннисист Борна Чорич.

Из-за вспышки коронавируса даже был отменён финал, где Джокович должен был сойтись с россиянином Андреем Рублёвым. К слову, тест россиянина оказался отрицательным.

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