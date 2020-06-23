Джокович заразился коронавирусом на турнире в Хорватии

У первой ракетки мира Новака Джоковича диагностирован коронавирус. Произошло это после выступления на выставочном турнире в хорватском Задаре. Ранее на этом турнире коронавирус диагностировали у тренера Джоковича. Помимо него, положительный тест сдал экс-бойфренд Марии Шараповой Григор Димитров и его тренер, а также теннисист Борна Чорич.