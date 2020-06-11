100 миллионов на лапше и шоколадках. Как Федерер обставил Месси и Роналду

Для многих Роджер Федерер — олицетворение мужского тенниса. 20 титулов на турнирах Большого шлема, Кубок Дэвиса, олимпийское золото и 111 побед на турнирах ATP. Этим летом швейцарцу исполнится уже 39 лет, а он не просто до сих пор играет, а всё ещё является одним из сильнейших теннисистов планеты, занимая четвёртую строчку рейтинга. Федерер больше 20 лет зажигает на теннисных кортах, и кажется, что ему покорились уже все возможные достижения. Ан нет. Только сейчас Роджер впервые в жизни возглавил рейтинг Forbes как самый высокооплачиваемый спортсмен 2020 года.

Роджер Федерер (38 лет, Швейцария) Общий доход: $106,3 млн Вид спорта: теннис Зарплата/призовые: $6,3 млн Рекламные контракты: $100 млн

Федереру удалось то, что казалось невозможным. Теннис по доходам спортсменов всегда уступал другим видам спорта, и ни один теннисист рейтинг никогда не возглавлял. Но сейчас в пользу швейцарца сыграла ситуация в мире: Лионель Месси и Криштиану Роналду из-за паузы, связанной с пандемией коронавируса, отказались от части зарплат, уменьшив свой годовой доход. Португалец за год заработал 105 миллионов, аргентинец — 104, но интересно другое. У обоих звёзд футбола значительную часть дохода составляет зарплата (60 и 72 млн долларов соответственно). У Федерера же зарплаты в принципе не существует, а его доход от призовых с различных турниров составил "всего" 6,3 миллиона долларов. Сила Роджера — в рекламных контрактах, которые ему принесли суммарно 100 миллионов.

Федерер — это главный бренд мирового спорта, ни у одного другого спортсмена в мире нет такого количества соглашений с различными компаниями. Uniqlo, Nike, Rolex, Mercedes-Benz, Credit Suisse, Jura, Moet & Chandon, Barilla, Lindt, Wilson, Netjets и Sunrise — швейцарец сотрудничает исключительно с мощнейшими игроками в каждом сегменте рынка.

В 2008 году Роджер подписал десятилетний контракт с Nike на сумму 100 миллионов долларов. Когда соглашение закончилось, Федерер подписал ещё более денежный договор с Uniqlo: 300 миллионов за десять лет. Но при этом и Nike из его жизни никуда не делась: теннисист продолжает играть в кроссовках этой фирмы, потому что его новые партнёры занимаются исключительно одеждой.

Rolex, Mercedes, Lindt — сплошь элитные бренды. Машины приносят Федереру ежегодно 5 миллионов долларов, часы — суммарно 15 миллионов, а шоколад и вовсе 20.

Вы наверняка видели рекламу Barilla, где Федерер мастерски готовит пасту аль денте. Сотрудничество с макаронным брендом приносит теннисисту восемь миллионов долларов ежегодно.

При этом Федерер не забывает поддерживать и бренды своей родины — Швейцарии. Это и кофемашины марки Jura, и финансовый конгломерат Credit Suisse.

На Федерера играет ещё и "правильный" вид спорта. Теннисные турниры проходят по всему миру, а потому компании, которые сотрудничают со швейцарцем, могут рассчитывать на продвижение своего бренда буквально на любом континенте: хоть в Европе, хоть в Америке, хоть даже в Австралии. К тому же у самого Роджера образ идеального спортсмена: примерный семьянин, потрясающе талантливый и абсолютно неконфликтный игрок на корте и посол доброй воли — за его пределами.